Чистки в Минобороны: кто лишился своих постов после коррупционных скандалов — их имена и биография

Столько хенералов разворовывали МО, а главный косяк пошёл на повышение, ну просто по щучьему велению, по ЕГО хотению! Будем ждать новых, российских анекдотов!🤠😜👈

АНГЕЛ АНГЕЛ

О сколько нам открытий чудных, еще предстоит открыть не только в минобороны и генштабе.Это по всей структуре власти и ее вертикали... Они уже не воруют, а народные бюджетные средства стали считать своим личным кошельком...