Чистки в Минобороны: кто лишился своих постов после коррупционных скандалов — их имена и биография

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Лев Добрый
Столько хенералов разворовывали МО, а главный косяк пошёл на повышение, ну просто по щучьему велению, по ЕГО хотению! Будем ждать новых, российских анекдотов!🤠😜👈
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18 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
О сколько нам открытий чудных, еще предстоит открыть не только в минобороны и генштабе.Это  по всей структуре власти и ее вертикали... Они уже не воруют, а народные бюджетные средства стали считать своим личным кошельком...
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17 час.

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