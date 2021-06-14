Кто стоит за проектом "Образование 2030"

Продолжение статьи Образование 2030: упразднение школ, учителей, учебников и оценок. Провозглашаемое упразднение школ и учителей, учебников и оценок, а также планируемая ликвидация текста "как доминирующей формы знаниевой коммуникации"и внедрение тотальной цифровизации в процесс обучения детей, вызвало живой интерес читателей и логичный вопрос: кто же автор этой программы? Кто заинтересован в разрушении отечественной системы образования, которую мы получили в наследство от советского прошлого и которая в СССР в течение многих десятилетий демонстрировала свою эффективность? Кому выгодно, чтобы ничего сложнее комиксов и мультяшек наши дети не были способны познать, а их тела становились "интерфейсами для взаимодействия с цифровой средой"? Давайте разбираться вместе.