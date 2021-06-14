Мир пристрастен

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Кто стоит за проектом "Образование 2030"

Кто стоит за проектом "Образование 2030"

Продолжение статьи  Образование 2030: упразднение школ, учителей, учебников и оценок. Провозглашаемое упразднение школ и учителей, учебников и оценок, а также планируемая ликвидация текста "как доминирующей формы знаниевой коммуникации"и внедрение тотальной цифровизации в процесс обучения детей, вызвало живой интерес читателей и логичный вопрос: кто же автор этой программы? Кто заинтересован в разрушении отечественной системы образования, которую мы получили в наследство от советского прошлого и которая в СССР в течение многих десятилетий демонстрировала свою эффективность? Кому выгодно, чтобы ничего сложнее комиксов и мультяшек наши дети не были способны познать, а их тела становились "интерфейсами для взаимодействия с цифровой средой"? Давайте разбираться вместе.

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Yurii Kolpakov
"...А отечественные реформаторы с радостью берут под козырек и стремглав спешат выполнять указания наших геополитических противников..." ******************************************** ГДЕ ЭТО АВТОР УВИДЕЛ РЕФОРМАТОРОВ В РФ-ии, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ? НЕУЖЕЛИ ОН ИМЕЛ В ВИДУ: ГАЙДАРА, ЧУБАЙСА, ЭЛЬЦИНА, ГОРБАЧЁВА И ПРОЧУЮ ШЕЛУПОНЬ ПРЕДАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ НАРОДОВ РОССИИ, КОТОРЫХ НЕМИНУЕМО ВПЕРЕДИ ЖДЁТ И НАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ И СУД ИСТОРИИ И ДАЖЕ БОЖИЙ СУД (НЕКОТОРЫЕ УЖЕ ОТОВАРИЛИСЬ И ПОЛУЧИЛИ) ЗА ТО, ЧТО ОНИ БУКВАЛЬНО РАЗГРОМИЛИ ЭКОНОМИКУ, КУЛЬТУРУ, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ И СДЕЛАЛИ УЖЕ ПОЛОВИНУ НАСЕЛЕНИЯ САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНЫ МИРА ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ- НИЩИМИ. СУПЕРДЕРЖАВУ, КОТОРОЙ РЕАЛЬНО И ЯВЛЯЛСЯ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ПРЕВРАТИЛИ ЕЁ В СТРАНУ ТРЕТЬЕГО МИРА, НО С ТЕРМОЯДЕРНЫМИ ТРИАДАМИ! ********************************************** РЕЗЮМЕ: ТЕПЕРЬ ЭТИ РЕФОРМАТОРЫ - ШЕСТЁРОЧНИКИ ВЗЯЛИСЬ И ЗА ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ -ОБРАЗОВАНИЕ, Т.К. ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ИЗВРАЩЁННОЙ ДЕБИЛОИДНОЙ ЗАПАДНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МОЖНО ВЗРАСТИТЬ НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ ТУПЫХ, ОГРАНИЧЕННЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАРАНОВ ДЛЯ МИРОВОГО ЦИФРОВОГО ПЛАНЕТАРНОГО КОНЦЛАГЕРЯ НАСТУПАЮЩЕЙ ЭПОХИ " НЕОФЕОДАЛИЗМА". ----------------------------------- P*S*: ОБ ЧЁМ ГОВОРИТЬ , ЕСЛИ ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ВЛАСТИ В РФ - КОНСТИТУЦИЯ И ТА НАПИСАНА АРМИЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ - КОНСУЛЬТАНТОВ ГОСДЕПА, КОТОРЫЕ БУКВАЛЬНО ОККУПИРОВАЛИ ВСЕ ЭТАЖИ ВЛАСТИ ВО ВРЕМЕНА ЭПОХИ ЭЛЬ*ЦИНИЗМА.

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