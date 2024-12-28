В Ленобласти за год обновили более 220 километров дорог и мостов

C опережением введено 24 километрров реконструированной трассы А-181 «Скандинавия» Специалисты ФКУ Упрдор «Северо-Запад» полностью завершили программу работ 2024 года, обеспечив ввод в эксплуатацию в Ленобласти и Петербурге 222 км подведомственных федеральных дорог и 527 п.
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