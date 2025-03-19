На Украине назвали участников тайных переговоров США с противниками Зеленского

В тайных переговорах США с политическими противниками президента Украины Владимира Зеленского участвовали спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и журналист Такер Карлсон.
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