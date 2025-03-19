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Свежие комментарии

  • Valentin Trump
    думаю, это провокация, чтобы дать повод или подтвердить о чем утверждают пропагандисты неприятеля.Экс-помощник Пути...
  • марина субина
    Статья не плохая. Но...Не надо в угоду публике  опускаться до сленга словечками- "толкнул" речь... и это про Ф.М. Дос...Изгоняющий бесов....
  • Лидия Санникова
    Только капитуляция, и полное уничтожение укрофашистов. А это лохотрон Трампа...Это провал Трампа...

На Украине назвали участников тайных переговоров США с противниками Зеленского

На Украине назвали участников тайных переговоров США с противниками Зеленского

В тайных переговорах США с политическими противниками президента Украины Владимира Зеленского участвовали спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и журналист Такер Карлсон.

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