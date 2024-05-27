Депутаты Госдумы предлагают ввести досрочную пенсию

Депутаты ЛДПР предлагают ввести досрочную пенсию. В понедельник они внесут на рассмотрение Госдумы законопроект «О внесении изменения в статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях», передает сайт MK.
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