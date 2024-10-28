Простые шаги к идеальной фигуре в Новый год: фитнес-тренер раскрыла секреты подтянутого силуэта

МОСКВА, 28 октября, ФедералПресс. Опытный фитнес-тренер Алиса Новикова поделилась действенными рекомендациями, которые помогут справиться с лишним весом и почувствовать себя полными энергии к Новому году.
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