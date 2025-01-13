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«Небоевые потери ВСУ»: политолог оценил сгоревшие в Калифорнии особняки украинских генералов

«Небоевые потери ВСУ»: политолог оценил сгоревшие в Калифорнии особняки украинских генералов

Недвижимость принадлежит людям, близким к Рустаму Умерову В мощнейшем пожаре в Лос-Анджелесе, о котором сейчас говорит практически весь мир, сгорели не только дома американских политиков и звезд, но и богатых украинских генералов.

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