Аргентина получит вооружение и оборудование для F-16

Боевой самолёт F-16 Fighting Falcon ВВС Дании (с) фото planespotters. Правительство Аргентины запросило у Соединённых Штатов разрешение на закупку оборудования и вооружения для закупаемых в Дании истребителей F-16 Fighting Falcon.
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