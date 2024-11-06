Мужчина с металлоискателем обнаружил золотой самородок в форме Великобритании

Искатель сделал "открытие всей жизни", выкопав золотой самородок в форме Великобритании. 54-летний Джонатан Нидхэм нашел золото на границе Стаффордшира и Дербишира и считает, что оно образовалось естественным путем под землей.
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