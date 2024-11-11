«Отдавай – и, дрожа, не тянись за возвратом»: что значит взять взрослую собаку из приюта

Настоящее счастье порой прячется в самых неожиданных местах, Фото Carl Tronders/Unsplash Зачем брать из приюта взрослую собаку? Зачем брать больную, а потом вкладывать деньги в её лечение, зная, что никакие расходы не смогут вернуть утраченное здоровье и лишь отсрочат неминуемое? Зачем всё это? И вообще, откуда в людях такое стремление к самопожертвованию? Если пытаться искать ответы на эти вопросы в плоскости «разумного» мышления или бытовой логики, то результатом почти наверняка будет оглушительный провал.