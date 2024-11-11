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ЖИВОЙ УГОЛОК

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«Отдавай – и, дрожа, не тянись за возвратом»: что значит взять взрослую собаку из приюта

«Отдавай – и, дрожа, не тянись за возвратом»: что значит взять взрослую собаку из приюта

Настоящее счастье порой прячется в самых неожиданных местах, Фото Carl Tronders/Unsplash Зачем брать из приюта взрослую собаку? Зачем брать больную, а потом вкладывать деньги в её лечение, зная, что никакие расходы не смогут вернуть утраченное здоровье и лишь отсрочат неминуемое? Зачем всё это? И вообще, откуда в людях такое стремление к самопожертвованию? Если пытаться искать ответы на эти вопросы в плоскости «разумного» мышления или бытовой логики, то результатом почти наверняка будет оглушительный провал.

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Комментарии
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Элеонора Коган
До слёз жаль Арчика, милого пёсика. Но спасибо владельцам, они одарили ему ещё год счастья и любви.НИЗКИЙ ИМ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН!!!!
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3 час.
Элеонора Коган
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ АРЧИКУ!!!!
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3 час.

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