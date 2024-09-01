«Уже не мог пробиться к своим». Военкор рассказал о героической гибели комбата при защите курской «Брестской крепости»

Военкор Коц рассказал о гибели комбата Отмель при защите колонии под Курском Военный корреспондент Александр Коц рассказал о героической гибели комбата с позывным Отмель, который защищал «Брестскую крепость» в исправительной колонии ИК-11 в Курской области.