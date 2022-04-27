Газизов обратился в Верховный суд с просьбой о пересмотре решений по спору со «Спартаком»

Шамиль Газизов обратился в Верховный суд в рамках спора со «Спартаком». Бывший гендиректор красно-белых требует пересмотреть решения нижестоящих судов, которые признали незаконными порядок его ухода из клуба.

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