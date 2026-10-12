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Дизельная сделка вызвала дипломатическую бурю, Трамп призвал Украину сменить президента: что происходит вокруг мирных переговоров

Дизельная сделка вызвала дипломатическую бурю, Трамп призвал Украину сменить президента: что происходит вокруг мирных переговоров

На прошлой неделе телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа кардинально изменил дипломатическую конфигурацию вокруг украинского конфликта.

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