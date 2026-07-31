SDO: новый метод ускоряет пост-обучение больших языковых моделей

Пост-обучение больших языковых моделей требует значительных вычислительных затрат. Существующие методы повышения эффективности обычно концентрируются на отборе информативных примеров или планировании расписания обучения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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