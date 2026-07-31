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SDO: новый метод ускоряет пост-обучение больших языковых моделей

SDO: новый метод ускоряет пост-обучение больших языковых моделей

Пост-обучение больших языковых моделей требует значительных вычислительных затрат. Существующие методы повышения эффективности обычно концентрируются на отборе информативных примеров или планировании расписания обучения.

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