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Военкор Рожин: ВСУ готовятся к обороне и вырыли 20-километровый ров

Военкор Рожин: ВСУ готовятся к обороне и вырыли 20-километровый ров

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале информировал о подготовке Вооруженных сил Украины к обороне, опубликовав несколько спутниковых снимков, на которых виден ров, по данным военкора, протяженностью 20 километров.

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