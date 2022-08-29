Глава МИД Швеции Линде: переговоры с Турцией по процессу членства в НАТО стали трудными

Руководитель министерства иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что переговоры с Турцией по процессу членства в НАТО стали трудными после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Руководитель министерства иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что переговоры с Турцией по процессу членства в НАТО стали трудными после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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