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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ник Нерс об обмене между «Никс» и «Рэпторс»: «Надеюсь, обе команды от этого станут хуже»

«Надеюсь, обе команды от этого станут хуже», – сказал тренер после новостей о проведении сделки. «Филадельфия» Нерса (22-10), «Нью-Йорк» (17-15) и «Торонто» (12-20) все находятся в Восточной конференции и являются прямыми конкурентами.

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