Объём выданных жилищных кредитов в Брянской области вырос на 3% по сравнению с июлем, число сделок увеличилось на 1% к предыдущему месяцу и на 4% к июню, что выгодно выделяет регион на фоне общего замедления рынка ЦФО.
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