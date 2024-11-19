Подробности о новом «Пчелиный остров» в Lost Ark В скором времени русскоязычная...

Подробности о новом «Пчелиный остров» в Lost ArkВ скором времени русскоязычная версия MMORPG Lost Ark получит ноябрьское обновление “Воля богов”, а пока команда Astrum Entertainment постепенно раскрывает все особенности этого апдейта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)