Западный берег и сектор Газа: в вечернее время после того, как была исключена угроза проникновения террористов, в Эвьятаре, расположенном к востоку от Затары, мухафаза Наблус, Западный берег, была снята тревога.
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