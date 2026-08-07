Кинокомпания Александра Цекало заработала 520 миллионов в 2025 году

Кинокомпания "Среда" под руководством Александра Цекало в 2025 году заработала 520 млн рублей. Компания, основанная в 2008 году, известна успешными сериалами и мощными финансовыми показателями, несмотря на переезд продюсера в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии