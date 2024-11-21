Экс-разведчик США назвал эскалацию украинского конфликта опасной игрой Запада

Запад играет в опасную игру, поощряя эскалацию украинского конфликта. Об этом 21 ноября заявил «Известиям» бывший разведчик США Скотт Риттер, комментируя использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет Storm Shadow для ударов по РФ.
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