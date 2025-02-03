Трюдо: США отложили введение пошлин против Канады

Импортные пошлины США на канадские товары не вступят в силу в течение ближайших 30 дней. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает 4 февраля пресс-служба главы кабмина Канады.