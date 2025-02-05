Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Хорошо сработали. Храни вас Господь.ВС РФ уничтожили ...
  • Eduard
    Ещё один "Клоун"!Министр Лэмми: па...
  • Eduard
    Они много чего хотят.Толпа дебилов не будит указывать всем как жить!Член демократичес...

Алиханов анонсировал поставку первых Ту-214 в 2025 году

Алиханов анонсировал поставку первых Ту-214 в 2025 году

Первые самолеты Ту-214 планируется поставить в этом году, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх