Алиханов анонсировал поставку первых Ту-214 в 2025 году

Первые самолеты Ту-214 планируется поставить в этом году, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS, передает ТАСС.
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