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Поздняков: любой атлет при смене спортивного гражданства должен получить согласие ОКР

Поздняков: любой атлет при смене спортивного гражданства должен получить согласие ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что любой атлет, который выступал на международных турнирах в составе сборной России, при смене гражданства и желании участвовать в Олимпиаде должен получить согласие ОКР.

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