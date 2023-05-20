Поздняков: любой атлет при смене спортивного гражданства должен получить согласие ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что любой атлет, который выступал на международных турнирах в составе сборной России, при смене гражданства и желании участвовать в Олимпиаде должен получить согласие ОКР.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что любой атлет, который выступал на международных турнирах в составе сборной России, при смене гражданства и желании участвовать в Олимпиаде должен получить согласие ОКР.
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