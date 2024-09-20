Медвежий угол
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Медвежий угол

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Скрытая угроза для российской власти, которая глобальнее чем мы думаем

Скрытая угроза для российской власти, которая глобальнее чем мы думаем

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ В последнее время патриотически настроенные россияне получили определенный заряд бодрости после назначения Белоусова министром обороны.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
&quot;Без труда не вынешь и рыбки из пруда!&quot; Мы же будем стараться? Да?
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2 час.
М
Мария
Полностью с Вами согласна!
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1 час.
Нина Комарова
Она же вам ответила, что это нечестно. Там есть понятие чести. У нас - увы. И это сверху.
Ответить
5 мин.

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