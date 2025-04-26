«Ученик с бородой»: Умед напал на учителя математики за углом школы из-за того, что тот назвал его «мигрантом». Теперь обвиняют педагога

Мигрантские сводки Старшеклассник из Средней Азии подкараулил после уроков учителя математики и напал на него под одобряющие крики соотечественников.
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