Мигранты. Половая распущенность или диверсия?

Нет, это страсть... Дома можно только ишака... А за изнасилование... оторвут причиндалы... Опозорил семью... А тут столько искушений... Это какой-то упоительный сон... Здесь всё можно... А чтобы быть решительным... они пьют водку...

Анна Зареченская

Диверсант, не диверсант, но мигранты почти все совершают противоправные действия против русского народа и что они все диверсанты. Выходит, чтобы приехать в Россию, они проходят обучения у спецслужб запада. Свежо предание, но верится с трудом. Не забывайте. что у нас подписан договор с МОМ о переселение азиатов в России и продвигает этот договор американский ФОРЕС, точно не помню его фамилию. Этот гнида хочет заполонить всю Россию этими азиатами и вытравить русское население. Власти наши знают об этом, кое кто способсвует в уничтожении русского народа. Так. что думайте, решайте жить или не жить русским.