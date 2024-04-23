Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Задержанный в Брянске рассказал, как готовил теракт в людном месте

Задержанный в Брянске рассказал, как готовил теракт в людном месте

Задержанный в Брянске сотрудниками ФСБ РФ сторонник украинских националистов планировала совершить теракт в общественном месте.

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Комментарии
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Вера смелых
Мерзавец планировал убить сколько угодно много людей, ни в чем не повинных...  пусть и платит за это намерение ВСЕЙ своей мерзопакостной жизнью. Не 20 лет , а пожизненно... Что б так в камере и сдох.
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