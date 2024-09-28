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Царьград

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России пора "перевернуть стол"? Генерал Бужинский раскрыл, чего боятся американцы

Военный дипломат и педагог, кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский заявил, что России пора "перевернуть стол" в отношениях с США.

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