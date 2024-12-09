Строители прогнозируют отток госденег из жилья в промышленность

В 2025 году «строительные» бюджеты перейдут из жилого сектора в отрасль ОПК. Такой прогноз дали СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» по результатам опроса более 2000 участников отрасли.
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