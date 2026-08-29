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Путин предложил создать фонд для сохранения памяти об участниках СВО

Путин предложил создать фонд для сохранения памяти об участниках СВО

Президент России Владимир Путин 29 августа предложил создать координирующий фонд для сохранения памяти об участниках спецоперации.

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