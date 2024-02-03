В Ижевске открыли мемориальную доску в память героя СВО

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на фасаде филиала «Веста» Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних установили мемориальную доску в память о воспитаннике учреждения Кирилла Порошина, погибшего в ходе СВО.