В Ижевске открыли мемориальную доску в память героя СВО

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на фасаде филиала «Веста» Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних установили мемориальную доску в память о воспитаннике учреждения Кирилла Порошина, погибшего в ходе СВО.
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