SUSANIN
ГлавнаяБлогHi-techБизнес Власть Город Финансы Здоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SUSANIN

148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    В арбитражном суде  пошли на подлость - придумать  запрещенные  вещества  у Валиевой и  на этом основании  лишить ее ...Дисквалификация С...
  • Игорь Петров
    Привет пиндосы!Больше 30 америка...
  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️люди что с Вами??! Уволили и уголовное дело 🫣 Дааааа бред какой тооооПо факту гибели в...

В Ижевске открыли мемориальную доску в память героя СВО

В Ижевске открыли мемориальную доску в память героя СВО

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на фасаде филиала «Веста» Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних установили мемориальную доску в память о воспитаннике учреждения Кирилла Порошина, погибшего в ходе СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх