Больницы Кузбасса в 2022 году получат почти 900 единиц оборудования для медицинской реабилитации пациентов, на эти цели по нацпроекту "Здравоохранение" выделено более 250 млн рублей

Подобное специализированное оборудование в таком количестве в регион поступает впервые В 2022 году больницы Кузбасса получат почти 900 единиц оборудования для медицинской реабилитации больных, на эти цели в рамках национального проекта «Здравоохранение» выделено более 250 млн рублей.
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