К санкциям ЕС против Белоруссии присоединилась Сербия

Театр абсурдаПолитикаК санкциям ЕС против Белоруссии присоединилась Сербия Семь государств, не являющихся членами Европейского союза, присоединились к санкциям против Белоруссии.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей КЯсно, сербы мыслят стратегически--- если интегрировать Белоруссию в состав России , то России ( материковой части) выйдет непосредственно к границам НАТО , что даёт возможность взять часть Польши В клещи и отсечь прибалтов от сухопутной связи с ЕВРОПОЙ.. Без применения ядерного оружия. От границ Белоруссии до Варшавы менее 180 км.Комментировать
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