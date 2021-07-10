Театр абсурда

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К санкциям ЕС против Белоруссии присоединилась Сербия

К санкциям ЕС против Белоруссии присоединилась Сербия

Семь государств, не являющихся членами Европейского союза, присоединились к санкциям против Белоруссии.

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Сергей К
Ясно, сербы мыслят стратегически--- если интегрировать Белоруссию в состав России , то России ( материковой части) выйдет непосредственно к границам НАТО , что даёт возможность взять часть Польши В клещи и отсечь прибалтов от сухопутной связи с ЕВРОПОЙ.. Без применения ядерного оружия. От границ Белоруссии до Варшавы менее 180 км.

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