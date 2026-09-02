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Windows 11 начнет автоматически включать скрытую защиту, и это может снизить производительность ПК (особенно в играх)

Windows 11 начнет автоматически включать скрытую защиту, и это может снизить производительность ПК (особенно в играх)

Но если эту защиту отключить самостоятельно, то она больше не активируется Microsoft начнет автоматически активировать функцию Memory Integrity на совместимых компьютерах с Windows.

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