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Милонов предположил, какие регионы имел в виду Медведев

Милонов предположил, какие регионы имел в виду Медведев

Накануне экс-президент и бывший премьер-министр РФ, действующий зампред Совбеза и председатель партии «Единая Россия Дмитрий Медведев, в ходе федерального съезда этой политсилы сказал, что считает возможным появление в составе российского государства новых регионов.

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