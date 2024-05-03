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Петербургский дневник

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Офтальмолог Крестьянинова: чтение в дороге и маленький экран гаджета могут ухудшить зрение

Эксперт рассказала, как девайсы способны навредить зрению Основные причины вреда гаджетов заключаются в необходимости работы с ними на близком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в дороге, в такие моменты глаз устает при фиксации на движущемся объекте, рассказала РИА Новости офтальмолог Ирина Крестьянинова.

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