"Скрытая мобилизация уже происходит": сотни тысяч новобранцев фронт не спасут? С началом осени в отечественном информационном пространстве вновь зазвучало привычное слово – мобилизация.
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