Докапитализация банков Китая: восемь институтов привлекут 360 млрд юаней

В рамках масштабной поддержки рекапитализации государственных институтов финансового сектора Китая восемь учреждений в воскресенье объявили о планах привлечения и вливания капитала на общую сумму до 360 млрд юаней (≈ 4,37 трлн рублей).
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