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Мода и Шоу-бизнес

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Охранник бара Анны Асти выстретил в лицо агрессивному клиенту

Охранник бара Анны Асти выстретил в лицо агрессивному клиенту

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» В баре «Сплетни by Anna Asti» произошел инцидент, в результате которого охранник применил газовый пистолет против фитнес-тренера, получившего пощечину в ходе конфликта.

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