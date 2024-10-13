Охранник бара Анны Асти выстретил в лицо агрессивному клиенту

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» В баре «Сплетни by Anna Asti» произошел инцидент, в результате которого охранник применил газовый пистолет против фитнес-тренера, получившего пощечину в ходе конфликта.
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