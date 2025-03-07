Никита Аникин, музей-заповедник «Ростовский кремль»: «Наше прошлое подсказывает пути решения проблем в настоящем»

Новый директор музея-заповедника — о создании в Ростове крупного историко-культурного кластера. Участники кадровой программы Минкультуры России, которая реализуется с февраля 2024 года, возглавили музеи и творческие вузы.
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