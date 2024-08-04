Мобилизованный из Харькова сообщил об опечатках в присяге

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) напечатало присягу новобранцам с грамматическими ошибками. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости, сославшись на рассказ мобилизованного из Харькова.
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