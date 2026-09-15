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Винисиусу должно быть стыдно: «Реал» спасает новичок, а бразилец просто валяет дурака. Моуринью такое не прощает

Винисиусу должно быть стыдно: «Реал» спасает новичок, а бразилец просто валяет дурака. Моуринью такое не прощает

Уже несмешно.«Эльче» практически сотворил подвиг и едва не выгрыз ничью дома против мадридского «Реала» (3:2).

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