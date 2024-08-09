Член Общественного Совета при УВД по ЦАО принял участие во всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Заместитель председателя Общественного Совета при УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Николай Зуев, инструктор Отделения профессиональной подготовки УВД по ЦАО старший лейтенант полиции Алексей Коновалов и известный спортсмен Богдан Эберт провели уникальную акцию для активистов регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения "Движение первых".
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