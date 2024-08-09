Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Костоглод
    Сколько эта херня будет продолжаться? Ему орден надо выдать и в попу поцеловать. Расплодили офисную плесень, а нормал...Житель Бурятии бы...
  • Элеонора Коган
    Хороша Браун, супер просто!!!!Ленинградский зоо...
  • Александр Леушин
    Лишь бы это не стало новой причиной для коррупции, а работало так как задумано.Президент Путин п...

Член Общественного Совета при УВД по ЦАО принял участие во всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Член Общественного Совета при УВД по ЦАО принял участие во всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Заместитель председателя Общественного Совета при УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Николай Зуев, инструктор Отделения профессиональной подготовки УВД по ЦАО старший лейтенант полиции Алексей Коновалов и известный спортсмен Богдан Эберт провели уникальную акцию для активистов регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения "Движение первых".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх