Семь человек погибли в результате «катастрофического обрушения» причала

По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения части паромного причала на острове Сапело в американском штате Джорджия, где толпы людей собрались на осенний праздник, организованный крошечной общиной Галла-гичи, чернокожих потомков порабощенных людей, сообщили власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии