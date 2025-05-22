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Царьград

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В США серьёзная утечка: Хакер добыл переписки десятков американских чиновников

В США серьёзная утечка: Хакер добыл переписки десятков американских чиновников

Киберпреступник взломал приложение для связи, получив доступ к данным чиновников США.В Соединённых Штатах произошла атака на сервис казалось бы защищённых корпоративных переписок TeleMessage.

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