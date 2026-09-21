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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий о внешности: «Когда лысый, толстый и некрасивый Генич говорит, что он за естественную красоту, то мне такая красота не уперлась»

Бывший тренер сборной медиафутбола России и ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал об изменениях в своей внешности.

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