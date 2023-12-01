Премьер Венгрии заявил, что передача Киеву оружия не поможет победить Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что передача Киеву оружия не поможет победить Россию. «Я убежден, что вместо войны нам нужно прекращение огня, поэтому мы должны финансировать не войну, а прекращение огня и после этого заключение мира», — сказал политик.