В Приморском крае полицейские провели профилактическую встречу с пенсионерами в рамках акции «Забота»

В центре досуга для людей старшего поколения «Здорово живешь» старший участковый уполномоченный УМВД России по городу Владивостоку капитан полиции Антон Юрков провел профилактическую встречу в рамках акции «Забота».
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